1.8 مليون نسمة إجمالي سكان إمارة الشارقة بينهم 208 آلاف مواطن

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة النتائج الأولية لمشروع «تعداد الشارقة 2022» التي أظهرت أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، 61% منهم قوة عاملة نشطة في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج التعداد الأولية زيادة عدد سكان الإمارة بنسبة 22% على تعداد 2015، الذي بلغ عدد سكان الإمارة فيه 1.4 مليون نسمة، ما يعكس النمو الاقتصادي المستمر والجذب الاستثماري للإمارة، التي زادت قوتها العاملة بنسبة 22%، من 856 ألف نسمة في 2015 إلى 1.1 مليون نسمة في 2022. كما ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم من 253 ألفاً إلى 310 آلاف طالب، بنسبة 23%، ما يدل على التزام الإمارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص التعلم لجميع شرائح المجتمع.

واحتفاء بإنجاز «دائرة الإحصاء» لمشروع «تعداد الشارقة 2022»، كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، 50 هيئة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أسهمت في إنجاز المشروع، الذي يصادف ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس الدائرة.

وأظهرت النتائج الأولية لـ«تعداد الشارقة 2022» التي أعلنتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن إجمالي سكان إمارة الشارقة بلغ نحو 1.8 مليون نسمة، منهم 208 آلاف مواطن إماراتي، و1.6 مليون من جنسيات أخرى. وبلغ عدد الذكور المواطنين 103 آلاف، و1.1 مليون غير مواطن، في حين بلغ عدد الإناث المواطنات 105 آلاف، و500 ألف من غير المواطنات.

وتصدّرت الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً تعداد سكان الشارقة، إذ بلغ عدد أفرادها 914 ألفاً بنسبة 51% من إجمالي عدد السكان، يليهم سكان الفئة العمرية من 40 إلى 59 عاماً بـ443 ألفاً ونسبة 24%، ثم الفئة العمرية من 0-19 عاماً التي بلغت 399 ألفاً بنسبة 22%، وأخيراً فئة ما فوق 60 عاماً بواقع 55 ألف نسمة، بنسبة 3% من إجمالي السكان.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم بلغ 310 آلاف نسمة، منهم 249 ألفاً في التعليم الخاص، و61 ألفاً في التعليم الحكومي.

وأظهر التوزيع الجغرافي للسكان أن مدينة الشارقة تضم أكبر عدد من السكان بـ1.6 مليون نسمة، تليها خورفكان بـ53 ألفاً، ثم كلباء بـ51 ألفاً، ثم الذيد بـ33 ألفاً، تليها الحمرية بـ19 ألفاً، ثم المدام بـ18 ألفاً، وبلغ عدد سكان دبا الحصن 15 ألفاً، والبطائح 7000 نسمة، وأخيراً مليحة بـ6000 نسمة.

كما أوضحت نتائج التعداد أن عدد الوحدات المشغولة للسكن في إمارة الشارقة بلغ 244 ألف وحدة، توزعت في 63 ألف فيلّا وبيت، و7000 عمارة، و38 ألفاً من الأنواع الأخرى من المباني.

وبلغ عدد الأسر المعيشية في الإمارة 340 ألف أسرة، منها 42 ألف أسرة إماراتية، و245 ألف أسرة غير إماراتية، كما بلغ عدد الأسر الجماعية 53 ألف أسرة.

واستندت نتائج «تعداد الشارقة 2022» إلى بيانات التعداد التي تم جمعها على مستويات إدارية مختلفة، شملت 10 بلدات، و97 ضاحية، و356 منطقة، و7961 مربعاً إحصائياً، ما يؤكد دقة وشمولية عملية التعداد التي استخدمت أحدث التقنيات والأساليب لجمع وتحليل البيانات، بما يساعد على تخطيط وتطوير خدمات ومشاريع تلبي احتياجات سكان الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «نحتفي بإنجاز (تعداد الشارقة 2022) الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق أعمال الدائرة، خلال هذه السنوات أكدت الدائرة أن الإحصاء ليس مجرد عملية جمع بيانات أو توثيق أرقام، بل انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة، وتوثيق لمنجزات مسيرتنا التنموية التي يشكل الإنسان مصدر قوتها وحركتها».

وأضاف: «لو قرأنا نتائج التعداد نجد أن الشارقة بيت كبير لعائلة واحدة متعددة في الثقافات والجنسيات، وأنها حاضنة متميزة للحراك الاقتصادي والثقافي والعلمي القائم على الثراء والتنوع. فالتعداد يشمل جميع مكونات مجتمع الشارقة، بما في ذلك السكان والأسر والمساكن والمباني والمنشآت والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية».

• 310 آلاف إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم.

• 42 ألفاً عدد الأسر الإماراتية.. و245 ألفاً غير الإماراتية.