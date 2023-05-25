مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في بني ياس والسمحة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلّا سكنية للمواطنين بكلفة تتجاوز سبعة مليارات درهم.

ويضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلّا سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد ثمانية مساجد، و14 مبنى تجارياً. ويقام المشروع على أرض مساحتها 584.7 هكتاراً، بكلفة إجمالية تتجاوز 6.3 مليارات درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

ويتكون مشروع السمحة من 242 فيلّا سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد مسجدين ومحال تجارية. ويقام المشروع على أرض مساحتها 53.4 هكتاراً، بكلفة إجمالية تتجاوز 734 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2025. ولإنجاز تلك المشاريع، وقّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقيتين مع شركة «كيو القابضة»، تتولى بموجبهما الشركة تصميم وتنفيذ المشروعين لصالح هيئة أبوظبي للإسكان، حيث وقّع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري، وعن شركة «كيو القابضة» الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفا: «يأتي توقيع عقدي تطوير مشروعي إسكان غرب بني ياس والسمحة، تنفيذاً لرؤية القيادة بتأمين الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية».

وقال حمد حارب المهيري، إن توقيع هاتين الاتفاقيتين مع شركة «كيو القابضة» يعكس اهتمام الهيئة المستمر بتعزيز علاقاتها مع الشركاء الرئيسين كافة، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في تطوير قطاع الإسكان في الدولة.

وأضاف: «يأتي توقيع عقدي مشروعي غرب بني ياس والسمحة، استجابة للنمو السكاني والاقتصادي في المنطقتين، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام، ويسهم في مواصلة جهود الهيئة في توفير خيارات وحلول سكنية رائدة».