«الشارقة للاتصال الحكومي» تعلن فتح باب الترشح

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فتح باب الترشح للدورة العاشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الأولى من نوعها، والتي تستهدف المبدعين من رواد الاتصال في المجالات المختلفة من دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، ويتم التقديم للجائزة خلال الفترة ما بين 24 من مايو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.

وتقدم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 31 جائزة تنقسم إلى 20 فئة رئيسة، و11 فئة فرعية ضمن فئاتها الجديدة، تكريماً للمبدعين في مجال الاتصال لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد، وتستقطب فئات الجائزة المشاركات العربية والعالمية، بواقع 14 جائزة للمشاركات العربية، و17 جائزة للمشاركات العالمية.

وتشمل فئات الجائزة كل عمليات التواصل الحديث من الحملات الإبداعية، وإدارة السمعة والتعامل مع الأزمات، مروراً ببرامج الشباب والرياضة وترسيخ القيم والهوية العربية، إلى جانب الخطاب والشخصيات المؤثرة والأعمال الفنية والأبحاث الرائدة. وتضم اللجنة العليا نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية والأكاديمية يشرفون على عملية تقييم تشمل خمس لجان تحكيم فرعية هي: الحملات، والممارسات العامة، والممارسات الشخصية، إضافة إلى المتحدثين الرسميين، ولجنة تحكيم البرامج.