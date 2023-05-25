لتجنب الاختناق.. تنفس بطريقة 4-7-8

حث استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، الدكتور منصور حبيب أنور، على لبس الكمامة والتنفس بطريقة صحيحة، للوقاية من الاختناق بدخان الحرائق.

وحدد نصائح طبية لتلافي الإصابة بالاختناق، أبرزها فتح منافذ المنشأة لدخول الهواء بقدر كافٍ، وإخلاء المكان في أسرع وقت ممكن.

وقال إن «على الموجودين في موقع الحريق التنفس بطريقة 4-7-8، التي يقوم من خلالها الفرد بإفراغ رئتيه من الهواء عبر الزفير من خلال الفم، ثم إغلاق الفم والتنفس من خلال الأنف لمدة أربع ثوانٍ، يتبعها حبس النفس لمدة سبع ثوانٍ، ثم الزفير لمدة ثماني ثوانٍ».

وطالب مرضى الربو بالمحافظة على أكبر قدر من الهدوء النفسي، حتى لا تسوء حالتهم.