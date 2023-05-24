51% من سكان الشارقة في الفئة العمرية بين 20 و39 عاماً.. و310 آلاف ملتحقين بالتعليم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم (الأربعاء)، إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة النتائج الأولية لمشروع "تعداد الشارقة 2022".

وتصدَّرت الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً تعداد سكان الشارقة، إذ بلغ عدد أفرادها 914 ألفاً بنسبة 51% من إجمالي عدد السكان، يليهم سكان الفئة العمرية من 40 إلى 59 عاماً بـ443 ألفاً ونسبة 24%، ثم الفئة العمرية من 0-19 عاماً، التي بلغت 399 آلاف بنسبة 22%، وأخيراً فئة ما فوق 60 عاماً بواقع 55 ألف نسمة، بنسبة 3% من إجمالي السكان.

وأشارت النتائج الأولية لـ"تعداد الشارقة 2022" إلى أن إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم بلغ 310 آلاف نسمة، منهم 249 ألفاً في التعليم الخاص، و61 ألفاً في التعليم الحكومي.