أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في والد الإعلامي حسن حبيب

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حبيب حسن رستم، والد الإعلامي حسن حبيب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.