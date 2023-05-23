محمد بن راشد: مع أخي رئيس الدولة اليوم .. لقاءات خير تجمعنا على المحبة وخدمة الوطن ..

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في حسابه الرسمي على "تويتر": "مع أخي رئيس الدولة اليوم .. لقاءات خير تجمعنا على المحبة وخدمة الوطن .. لقاءات تجمع القلوب وتوحد الجهود.."