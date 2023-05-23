محطة مركزية لمعالجة «الصرف الصحي» في رأس الخيمة

أعلنت مؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، إطلاق مشروع لتصميم وبناء شبكة مياه الصرف الصحي في القطاعين 4 و6 في إمارة رأس الخيمة، ومحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وسيقدم المشروع حلاً للمناطق التي لا تغطيها الشبكة، كما أنه يلبي أهداف الاستدامة البيئية من خلال إيقاف تشغيل محطات معالجة المياه المنزلية الخاصة في تلك القطاعات، واستبدالها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية الجديدة التي سيتم تحويل مياه الصرف الصحي المنزلية إليها لمعالجتها.

ويعد المشروع أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في الإمارة.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يتضمن بناء خطوط جاذبية لشبكة الصرف الصحي بعمق مترين إلى 10 أمتار، يصل طولها الإجمالي إلى 700 كيلومتر، حيث يتم تصريف تدفق مياه الصرف الصحي عن طريق الجاذبية إلى محطة ضخ رئيسة حتى تصل في النهاية إلى المحطة الجديدة.

كما سيتم إنشاء بعض أقسام التصريف باستخدام تقنيات غير مزعجة، مثل ربط الأنابيب والحفر لتقليل الإزعاج للجمهور.

وتسعى المؤسسة إلى تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة، ومواجهة التحديات المستقبلية في الإمارة من خلال التحسين المستمر للمرافق والخدمات.

وأشارت إلى استحداث قسم المعايير والسياسات في إدارة التخطيط والجودة بالمؤسسة، لتنفيذ نظام إدارة الجودة ومتابعة الأداء الاستراتيجي في إدارات وأقسام المؤسسة، حيث يعد النظام من أفضل الأنظمة الإدارية التي حققت انتشاراً واستقراراً خلال الـ20 عاماً الماضية، مع ما يتميز به من قابلية للتطبيق في الشركات والمؤسسات، بصرف النظر عن مجال عملها أو نشاطها أو حجمها، أو طبيعة منتجاتها أو خدماتها.

وذكرت المؤسسة أنها قامت بتحسين بنية الأعمال من خلال إنشاء فريق للتخطيط والجودة في المؤسسة لترقية العمليات التشغيلية، ومنها إنشاء فريق لتطوير الخطط الاستراتيجية والقدرات التقنية للمؤسسة، وفريق لبناء قدرات التصميم الداخلية، وفريق لإنشاء قاعدة مشاريع ثابتة ومتخصصة في إطار التحضير لتنفيذ برامج المشاريع الكبرى المخطط لها في السنوات المقبلة، وفريق لتوفير أفضل خدمة للعملاء، وتعزيز بناء علاقات أقوى مع أصحاب المصلحة الرئيسين، بهدف تحسين العمليات التشغيلية للمؤسسة وتعزيز كفاءتها.