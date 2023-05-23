برنامج تدريبي لتوصيل قصص النجاح الإماراتية إلى العالم

نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات برنامجاً متكاملاً في مكتب الاتصال الحكومي البريطاني وكلية لندن للأعمال، كجزء من الدورة الحالية لبرنامج خبراء الاتصال الحكومي التي تضم عدداً من مديري وقادة الاتصال الإماراتيين في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية.

ويسعى البرنامج إلى رفد المنتسبين بأحدث التوجهات وأفضل ممارسات الاتصال الحكومي في أرقى الجهات الأكاديمية والحكومية، والتعرف على أحدث أساليب التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعيد محمد العطر، أن الاتصال الحكومي يقوم بدور مهم وحيوي في دعم توجهات وأهداف الحكومة واستراتيجياتها، بما يضمن وصول الرسائل وقصص النجاح محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويسهم في تأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

وأضاف العطر: «تسهم منظومة الاتصال الحكومي بالدولة في إبراز الجوانب الإيجابية في تجربة الإمارات في القطاعات كافة، إلى جانب دورها المهم في التوعية بالمبادرات والخدمات الحكومية، لذا من الضروري الاستمرار في تطوير المنظومة والعاملين بها، عبر تبنّي أحدث الممارسات في مجال الاتصال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات ورؤية قيادتها للمستقبل».

وأضاف: «تخرج في برنامج خبراء الاتصال الحكومي منذ إطلاقه أكثر من 170 خبير اتصال حكومياً من مختلف الجهات الاتحادية في الإمارات، يمثلون ركيزة أساسية لتطوير مبادرات ومشاريع إعلامية إماراتية تنطلق للعالمية».

وتضمن برنامج التدريب زيارة مقر رئاسة الوزراء البريطاني، والعديد من الفعاليات، بحضور ومشاركة نخبة من خبراء مكتب الاتصال الحكومي البريطاني، وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للمكتب، ألكس إيكن، حيث تعرف المشاركون على مدار أربعة أيام، على استراتيجية المكتب، وأساليب الاتصال الداخلي، وإدارة أزمات الاتصال، علاوة على آليات تطبيق أساليب الاتصال الحديثة.

وتضمنت الدورة الحالية من البرنامج العديد من المواضيع المتخصصة التي تغطي العديد من تخصصات الاتصال الحكومي، حيث تناول التدريب العديد من الآليات والطرق الحديثة الهادفة إلى تعزيز التفاعل مع الجمهور، من خلال تقديم محتوى متميز وأفكار مبتكرة في مجالات تخطيط وإنشاء المحتوى الرقمي، إضافة إلى طرق رواية القصة المؤثرة واستراتيجيات التسويق الرقمي.

كما ركزت البرامج التدريبية على الجوانب العملية في عمليات الإعلام والاتصال، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في مختلف مجالات الإعلام والاتصال.