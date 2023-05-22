محمد بن راشد يلتقي فريق نادي شباب الأهلي الفائز بلقب دوري المحترفين

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لفريق نادي شباب الأهلي لفوزهم بلقب دوري المحترفين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي .. الفائز بلقب دوري المحترفين .. نبارك لهم فوزهم .. ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا .. ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا … ومعززة لوحدتنا واتحادنا ..