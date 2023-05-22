44.8 % تراجع عدد السائقين الخطرين في أبوظبي العام الماضي

أظهر تقرير الاستدامة 2022، الذي أصدرته شرطة أبوظبي أخيراً، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدتها شرطة أبوظبي لتحسين وتعزيز مستويات السلامة والأمان على الطرق، ومنها نظام «السائق الخطر»، أسهمت في انخفاض عدد السائقين الخطرين بنسبة 44.8% في 2022 مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي أسهم أيضاً في انخفاض معدل الإصابات الخطرة لعام 2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج تحققت من خلال نظم تحليل الحالة، ونظام محاكاة حركة المرور والتنبؤ بها، ونظام تعزيز الاستجابة الفعال الذي أسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأشار إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات واستراتيجية التحول الرقمي لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030، قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطوير منصة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والأنظمة المتطورة لتعزيز السلامة المرورية، حيث تقوم المنصة من خلال نظام المدينة الآمنة بإجراء عمليات تحليلية استشرافية، وتحديد أنواع المخالفات وتحليلها، وتتبع أماكن وأوقات الحوادث والازدحام المروري، بالإضافة إلى إجراء التحليل الاستباقي لسلوك سائقي المركبات من أجل نشر الوعي المروري والتعامل مع الأحداث بكفاءة.

ولفت التقرير إلى أن شرطة أبوظبي قدمت مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والثقافة المرورية، ومنها نظام الطقس ورسائل التنبيه، وھي مبادرة تُعد الأولى من نوعھا في العالم، حيث كان لھذه المبادرة الدور الإيجابي في تحسين نوعية الحياة وزيادة السلامة المرورية، وأسھمت في الحد من المخالفات الكبيرة، وبالتالي تقليل الحوادث الخطرة الناتجة عنھا.

ولفت التقرير إلى أن الحلول المبتكرة الأخرى التي طورتھا شرطة أبوظبي ووظفتھا في العمل ومنها أجھزة «سھل»، التي تُعد ابتكارات متميزة لتقديم المستندات القانونية على الفور من خلال الجھاز، مثل تجديد الملكية ورخصة القيادة والعديد من الخيارات الأخرى، وھي المبادرة الأولى من نوعھا محلیاً وإقلیمیاً.

وأشار التقرير إلى أن شرطة أبوظبي وضعت استراتيجية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات واستراتيجية وزارة الداخلية للتحول 2021 والتواؤم معھما، وقامت شرطة أبوظبي بتطبيق أنظمة ذكية متكاملة لتحقيق أعلى مستويات الحياة لأفراد المجتمع في الإمارة، واستخدام تقنيات مبتكرة من شأنها أن تزيد من المرونة وسهولة الوصول للمتعاملين وضمان الكشف المبكر عن الجرائم ومنع وقوعها، ما يسهم في تعزيز خدمات شرطة أبوظبي الاستباقية والوقائية.

الدورية الذكية

تتميز الدوريات الذكية بميزات عدة تساعد على التغلب على مشكلات المرور والأمن من خلال تحديد السيارات والأشخاص المطلوبين، وتسهيل استقبال التقارير الإلكترونية ذات الصلة بإصدار المخالفات وتخطيط الحوادث إلكترونياً. كما أن الدورية الذكية ترسل تنبيهاً مباشراً إلى غرفة العمليات في حال الحاجة إلى التدخل المباشر، وتسهم الدوريات الذكية على نحو إيجابي في تعزيز جودة الحياة من خلال الاستجابة السريعة والفعالة.

الحجز الذكي

ذكر التقرير أن نظام الحجز الذكي يعتبر حلاً فعالاً لمشكلات تكدس المركبات المحجوزة في ساحات الاحتجاز في أبوظبي، التي تؤثر بدورها سلباً على الطاقة الاستيعابية لساحات الاحتجاز.