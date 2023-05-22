«طرق دبي» تطلق منصة لتصميم وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منصة مؤسسية متكاملة لتصميم وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، التي صممت وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتتميز المنصة بقدرتها العالية على معالجة البيانات التي تمتلكها الهيئة، وإعادة هيكلتها لاستخدامها في تدريب نماذج مبتكرة تعزّز من الابتكار والريادة في مجالات عمل الهيئة المختلفة، مثل الصيانة التنبؤية للطرق والجسور، وتخطيط مسارات وسائل النقل الجماعي، وإدارة الحشود وغيرها.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية إمارة دبي في التحول نحو المدينة الذكية، لتكون دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز الاستدامة وكفاءة الخدمات. وأشار إلى أن الهيئة تمتلك واحدة من أكبر منصات البيانات الضخمة على مستوى الدولة، من حيث السعة التخزينية للبيانات، وجرى ربطها بمنصة الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من البيانات التاريخية المتوافرة، وتطوير حالات استخدامها لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، مثل تحليل البيانات المرورية، وتحديد الأنماط والتوقعات، بما يساعد في تخطيط شبكة الطرق بشكل أكثر كفاءة ويقلل من الازدحام المروري.

وأضاف أن منصة الذكاء الاصطناعي تعتبر النواة الأساسية لتنفيذ حزمة من المشاريع في مجالات عمل الهيئة، ضمن خارطة طريق مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتشمل أكثر من 100 حالة استخدام في محاور عدة، منها الصيانة التنبؤية لأصول وممتلكات الهيئة، وتوفير خدمات ذكية مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعامل والموظف، وسرعة إنجاز المهام الإدارية.

وأوضح الطاير أن استخدام الصيانة التنبؤية للطرق والجسور، وتخطيط شبكات المواصلات العامة، وإدارة الحشود، تعتبر من أهم حالات الاستخدام التي تدعم توجه الهيئة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنظمة الهيئة بحلول عام 2031، تماشياً مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في عملية دعم اتخاذ القرار، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، ما يسهم في وضع الهيئة في مصاف الجهات الحكومية المتطورة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وتنفرد منصة الذكاء الاصطناعي، بقدرتها على تدريب نماذج التعلم الآلي العميق، كما توفر العديد من الخوارزميات التي تستخدم في تعلم الآلة دون الحاجة إلى كتابة مصادر الرمز، وتتيح المنصة آلية المقارنة بين خوارزميات

عدة من حيث السرعة والدقة واختيار الأفضل ليتم استخدامه، إلى جانب تمكين الهيئة من تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ودمجها وتفعيلها في أنظمة الهيئة المختلفة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، وكذلك مراقبة أداء نماذج التعلم الآلي، وتوفير آلية لتفسير القرارات المتخذة من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي.

تدريب الكوادر الوطنية

«تولت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تدريب عدد من الكوادر الوطنية من الفئات القيادية والإشرافية والفنية، لتمكينهم من تحليل البيانات واستخلاص المعلومات التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات، وتطوير حالات الاستخدام على منصة الهيئة للذكاء الاصطناعي، لمضاعفة الاعتماد على الكوادر الداخلية للهيئة في التطوير».