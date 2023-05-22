شرطة أبوظبي تنفذ دورات في «تحديد هوية الضحايا»

نفذ مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خمس دورات تخصصية لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، بمشاركة 71 منتسباً من الخبراء المختصين من الوحدات التخصصية بشرطة أبوظبي وعدد من منتسبي الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الدفاع، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة تنمية المجتمع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، أهمية الدورات في تبادل الخبرات والتواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والمختصين لبناء منظومة معرفية تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث. وتم خلال الدورات التعرف إلى مفهوم منظومة تحديد هوية الكوارث والإجراءات الفنية والتنسيقية المعمول بها، والتعرف إلى الجثث المجهولة الهوية أثناء الكوارث وفقاً لبروتوكول ومعيار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وآلية الاستجابة المنظمة للفريق.