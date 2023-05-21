ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، نجل الشيخ عمر بن صقر القاسمي، الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان: // بسم الله الرحمن الرحيم ..

/ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي / .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، نجل الشيخ عمر بن صقر القاسمي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون // .

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.. وتقبل التعازي في مجلس الضيافة بخزام لمدة ثلاثة أيام.