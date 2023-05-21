طقس غائم وفرص لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 01:49، والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب.