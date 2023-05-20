بلدية الذيد تراقب المزارع بـ «التصوير الجوي»

أسفرت حملة نفذتها بلدية الذيد على المزارع للتأكد من اتباع أصحابها القرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية، عن رصد 23 مخالفة تنوعت بين مصانع وورش ومناطق تخزين ومستودعات وأبنية واستراحات غير مرخصة واستخدام مزارع في غير الأغراض المخصصة لها.

وأفاد مدير بلدية مدينة الذيد علي مصبح الطنيجي، بأن البلدية تبنت مشروع السجل الزراعي لكل مزرعة، حيث ستقوم بتسجيل جميع بيانات المزارع وإحداثيات مواقعها والأنشطة الزراعية والحيوانية ونوعية الأبنية ومساحاتها، وستقوم بمراقبة التطورات ميدانياً وعبر التصوير الجوي على فترات متقاربة زمنياً، ومن المقرر أن يشمل السجل حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية التي يمكن القيام بها في هذه المزارع، وستكون هنالك رخص ممارسة نشاط إضافي في ما يتعلق بمزارع الدجاج البلدي ومزارع تربية الحيوانات من أجل المراقبة الصحية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشرح أن البلدية تمكنت من مداهمة مزرعة محوّلة بالكامل إلى موقع صناعي ومستودع لتخزين المخلفات المنزلية والأثاث ومعدات صناعية، وبعد استيفاء جميع الإنذارات الخاصة باستغلال الأراضي دخلت البلدية الموقع وأزالت المخالفات.

وأكد الطنيجي أن البلدية بصدد استكمال حملاتها لكشف مخالفات المزارع حرصاً منها على تطبيق القوانين والتشريعات التي من شأنها إلزام المواطنين بالاستغلال الأمثل للأهداف التي خصصت لها، وتسعى البلدية إلى جعل مدينة الذيد واحة زراعية خالية من المخالفات التي تضر بالمنطقة، إذ تؤدي هذه الأنشطة إلى إهمال الجانب الزراعي وتقليص الرقعة الزراعية.

ودعا الطنيجي ملاك وأصحاب المزارع المخالفة للقانون إلى الإسراع في تصحيح أوضاع مزارعهم وفقاً للاشتراطات القانونين المتبعة في إمارة الشارقة، مؤكداً أن تحويل المزارع إلى مواقع للاستفادة منها تجارياً أو صناعياً يعد أمراً مخالفاً للوائح وقرارات الإمارة.