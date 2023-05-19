نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في جدة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تعقد اليوم الجمعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويرافق سموه وفد يضم كلاً.. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ووزير دولة خليفة شاهين المرر والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية وسفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مريم الكعبي ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.