محمد بن زايد يدعو سلطان عُمان للمشاركة في COP28
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.
سلم الرسالة محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان إلى خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله السفير.
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