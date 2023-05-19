دبي تتعاون مع بلغراد في 9 قطاعات حيوية

وقّعت مدينة دبي ومدينة بلغراد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين المدينتين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بشكل وثيق في المستقبل لاسيما على مستوى الاقتصاد والسياحة، والثقافة والتراث، والمدن الذكية، والرعاية الصحية والرياضة، وتخطيط المدن.

وقّع المذكرة، في العاصمة الصربية، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، وعمدة بلغراد، ألكسندر شابيتش.

وقال البسطي: «يحرص العديد من الدول والمدن على الاستفادة من تجربة دبي التي يضم مجتمعها أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وانسجام كاملين، وتسعى للتعرف إلى مقومات تميزها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل».

وأوضح: «تربطنا علاقات صداقة مع مدينة بلغراد، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توطيد روابط التعاون بيننا في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وفي دفع تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية، وتبادل المعلومات والخبرات بما يعود بالنفع على الطرفين».

وتعزّز مذكرة التفاهم الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، فعلى المستوى السياحي، يصل عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين دبي وبلغراد إلى 14 رحلة أسبوعياً من خلال طيران «فلاي دبي».

ويدعم التفاهم آفاق الشراكة بين الجانبين في تطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأتمتة، حيث تُعد بلغراد مركزاً مهماً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خصوصاً في قطاعات الأمن الغذائي. وقد شاركت صربيا في «إكسبو 2020 دبي» ضمن جناح «التنقّل» وعرضت الإمكانات النوعية التي تتمتع بها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتنصّ المذكرة على مشاركة الخبراء والمؤسسات المعنية من الطرفين في تصميم وتطوير سياسات تنموية تخدم التوجهات الاستراتيجية للمدينتين، فضلاً عن تطوير آليات التعاون والتبادل المعرفي، وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمارات وكذلك تبادل المعلومات لتحسين ودعم قطاعات الصحة والسياحة والخدمات وغيرها من المجالات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين.

ويأتي هذا التفاهم ضمن مجموعة الاتفاقات بين دبي والعديد من المدن حول العالم، والتي تشارك الإمارة نموذجها الريادي في تميز الخدمات وريادتها وجودة الحياة وصناعة الفرص واستشراف المستقبل مع الشركاء حول العالم.