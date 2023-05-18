مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في زوجة عبدالرحمن الحساوي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى موزة راشد بن تميم، زوجة عبدالرحمن الحساوي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.





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