الأرصاد :أمطار على" فترات " لمدة 3أيام
أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الأيام الثلاثة المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق، منوهاً إلى وجودفرصة سقوط أمطار على فترات.
وذكر المركز أنه نتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة .
ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
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