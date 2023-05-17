«الإمارات للتعليم»: 90 دقيقة للامتحان الإلكتروني و60 للورقي

أفاد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، بأن زمن إجابة الامتحانات الورقية والإلكترونية ينقسم إلى فترتين: 60 دقيقة للورقي، و90 دقيقة للإلكتروني.

وحدد الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 15 إجراء يجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري.

ووجّهت المؤسسة بتشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة لتحمّل المسؤوليات الإدارية والفنية التي تضمن سير الامتحانات بصورة سليمة ومنظّمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة في القاعات الامتحانية، وتشكيل لجنة محددة لطباعة تذكرة الامتحان الإلكترونية، برئاسة مدير المدرسة تتحمل المسؤولية في حال تسريب أي تذكرة امتحانية.

ومن الإجراءات أيضاً، توزيع الطلبة وتحديد أسمائهم على المقاعد في القاعات الامتحانية، وضمان تأدية الطلبة للامتحانات من خلال الحضور الواقعي للمدرسة وفق المواعيد المعتمدة، ومطابقة أعداد الطلبة في المدرسة مع أعداد تذاكر الامتحان الإلكترونية المطبوعة من قبل الإدارة قبل بدء الامتحان بـ24 ساعة، وتوزيع تذكرة الامتحان الإلكترونية على الطلبة، والتأكد من تسليم الطالب التذكرة الصحيحة الخاصة به.

وحظرت مؤسسة الإمارات للتعليم - ضمن الإجراءات المتبعة - تداول تذكرة الامتحان الإلكترونية الخاصة بالطلبة بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، أو مع الطلبة وأولياء أمورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة توفير مياه الشرب للطالب في القاعة الامتحانية، وحصر الطلبة المواطنين الموجودين خارج الدولة لأعذار رسمية، وكذلك حصر الطلبة المتغيّبين بعذر مقبول، وتوثيق الأعذار الخاصة بهم، وإخطارهم بمواعيد الامتحانات التعويضية، وتطبيق لائحة السلوك في حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية، واتخاذ الإجراء المناسب بحسب الدرجة.

وأوضح الدليل أن الامتحان بالنسبة للجميع ساعة ورقياً، وساعة ونصف بشكل إلكتروني، بالآلية نفسها في الفصل الثاني، ولا توجد اختبارات مركزية للصفين الأول والثاني، فيما سيكون الامتحان للصفين الثالث والرابع ورقياً بشكل تام، ويصحّحه المعلم.

وبالنسبة للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر ستكون مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات جزءاً ورقياً يصححه المعلم، وجزءاً إلكترونياً يصححه النظام آلياً.

أما امتحانات مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية للجميع، والعلوم الصحية والأحياء والكيمياء للحلقة الثالثة، فستكون مركزية إلكترونية.

وبالنسبة للصف الثاني عشر ستكون امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات والعلوم التطبيقية والفيزياء ورقية (تصحح مركزياً بمركز تقدير الدرجات)، وإلكترونية (تصحح مركزياً من النظام). أما بقية المواد، وهي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية والأحياء والكيمياء، فستكون إلكترونية (يصححها النظام آلياً).

وبينت تفاصيل خطة الامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الجاري للطلبة في جميع الحلقات التعليمية، أن موعد بداية الامتحانات الختامية خلال الفترة من السابع إلى 16 من يونيو المقبل، والامتحانات التعويضية من 19 إلى 23 من الشهر نفسه، وتحليل وإعلان النتائج من 22 إلى 26 من الشهر ذاته.

فيما ستكون امتحانات الإعادة من السادس إلى 12 من يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 من الشهر نفسه.