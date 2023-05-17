«طرق دبي» توصل رخص القيادة والملكية إلى المنازل في ساعتين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إضافة خدمات توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات إلى منازل العملاء خلال ساعتين من وقت استلام التأكيد على إجراءات المعاملة داخل مدينة دبي، بالإضافة إلى التوصيل خلال اليوم نفسه في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، كما تمت إضافة خدمة جديدة لتوصيل الشحنات الدولية للمتعاملين خارج دولة الإمارات.

وأكدت سعيها من خلال توفير خدمات توصيل جديدة وسريعة إلى إسعاد الناس وتحقيق التحسين والتطوير المتواصل في مجال توصيل الشحنات لسائقي ومالكي المركبات، والتي تتضمن طلب تجديد ملكية مركبة وطلب تجديد رخصة قيادة وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة بالإضافة لخدمة طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لملكية مركبة وإصدار رخصة قيادة دولية.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عدد طلبات توصيل المعاملات 134 ألفاً و640 معاملة، حيث تم توصيل نحو 107 آلاف و54 معاملة تجديد ملكية مركبة، و25 ألفاً و500 معاملة لتجديد رخص القيادة، و939 معاملة استبدال رخصة القيادة التالفة والمفقودة.