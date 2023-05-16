"محمد بن راشد للإسكان" و"فرجان دبي" يعززان جودة حياة المواطنين في الإمارة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "فرجان دبي"، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، لتعزيز المبادرات المجتمعية في المجمعات السكنية وتعزيز أهداف خطة دبي الحضريّة 2040.

ووقع مذكرة التفاهم كلّ من المدير التنفيذي المساعد لقطاع الإسكان بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، ومؤسس ومدير فرجان دبي، عليا الشملان.

وقال محمد حسن الشحي: "يجسّد هذه التعاون التزامنا تجاه مواطني دبي من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة. ومع فرجان دبي، نحن واثقون أن جهودنا المشتركة ستسهم بشكل كبير في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومركزاً للأعمال والسياحة في المنطقة."

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعاون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفرجان دبي لإنشاء وتطوير مبادرات مجتمعية متميزة في المجمعات السكنية التابعة لـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تتوافق مع أهداف إمارة دبي وتدعم الحاجات المستقبلية لمواطني الإمارة. وتشمل أهداف مذكرة التفاهم التنسيق بين الطرفين في تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة، وتقييم الفرص المحتملة لتطوير المبادرات المجتمعية، وبناء علاقات تعاون فعالة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

وأضاف الشحي: "نحن متحمسون للعمل مع فرجان دبي لتحقيق رؤيتنا المشتركة لإمارة دبي. ونتطلع إلى تطوير مجموعة من المبادرات المجتمعية الفريدة والمستدامة التي ستوفر فرصًا جديدة لمواطني دبي وتسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم."

من جانبها، قالت عليا الشملان:"في فرجان دبي، نؤمن بقوة التعاون. حيث سيتيح هذا التحالف الإستراتيجي مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لنا العمل على مبادرات مجتمعية فريدة من نوعها ستؤثر إيجابيًا على السكان وتحدد معايير جديدة للمعيشة المجتمعية."

وتعدّ هذه الاتفاقية واحدة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.