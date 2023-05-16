العور: 2 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن عبد المنان العور، عن نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من 1.3 مليون مشترك في الأول من مايو الماضي إلى 2 مليون مشترك من موظفي وعمال القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، حتى أمس.

وأكدت الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقد صباح اليوم، لمناقشة موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة": "إن التأمين الذي يغطي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، ويعد أحد أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية له".