أبوظبي تطبق منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبإشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في تطبيق منظومة تنبيه السائقين على جميع الطرق الخارجية الرئيسة في الإمارة، التي تتكون من نوعين من الإضاءة الملونة، تتمثل في الأحمر والأزرق واللون الأصفر، وضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق.

وتعمل المنظومة الجديدة إلكترونياً بالارتباط مع مركز المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة الأحوال الجوية المتقلبة التي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، من خلال تنبيه السائقين في حالات انخفاض الرؤية وخفض السرعات على الطرق الخارجية الرئيسة.

ووفقاً للمنظومة يكون وميض الإضاءة باللونين «الأحمر والأزرق» لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري على الطريق، فيما يكون الوميض باللون «الأصفر» للتنبيه في الحالات الجوية المتقلبة، مثل الضباب والغبار والأمطار والأحداث المراد التنبيه لها على الطرق.

وتعمل الإضاءات التحذيرية من خلال الطاقة الشمسية، وتحتوي على بطاريات داخلية، وتكون الإضاءة واضحة في الليل والنهار، وفي أوقات الضباب بمسافة 200 متر.