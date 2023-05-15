"دائرة الاشغال العامة والزراعة لحكومة الفجيرة" تبدأ المرحلة السابعة في مشروع شبكة الطرق الداخلية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بدأت دائرة الاشغال العامة والزراعة لحكومة الفجيرة بتنفيذ المرحلة السابعة من مراحل شبكة الطرق الداخلية في مدن ومناطق مختلفة لإمارة الفجيرة.

وأكد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة سالم المكسح أن الدائرة وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بدأت بتنفيذ مرحلتها السابعة من مشروع الطرق الداخلية في الإمارة بطول 70 كيلومتراً وتوزعت شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة وهي : قراط ومربح وقدفع والبدية ومنطقتي الرفاع والحزام بدبا الفجيرة ، وأفاد أن الدائرة في مرحلتها السادسة من شبكة الطرق الداخلية تمكنت من تنفيذ اعمال الطرق الداخلية في 6 مناطق صناعية وذلك بجهود العاملين على المشروع في الإمارة وتشمل : صناعية الحيل وصناعية ثوبان بالفجيرة والمناطق الصناعية في دبا وضدنا والبدية والحلاه التابعة لمدينة دبا الفجيرة ، ولفت سالم المكسح على أن المرحلة السادسة من المشروع استهدفت 15 منطقة ومؤسسة خدمية في عدة مناطق بطول 60 كيلومتر.



وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير شارع محمد بن مطر الممتد من دوار السيف وحتى تقاطع شارع القصر بطول 3 كيلومترات ، حيث تضمن المشروع توسعته إلى 3 حارات في كل اتجاه وانارته بالكامل ، منوهاً على أهتمام حكومة الفجيرة بأمن وسلامة أهالي المنطقة مما يتيح لهم سهولة المرور والذهاب الى مساكنهم ، وأضاف إلى أن تنفيذ أعمال الطرق الداخلية بالتنسيق مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة تضمن انارة الطرق إضافة الى تزويدها باللوحات الارشادية والمرورية والمطبات الصناعية مما يساعد على تنظيم حركة السير وتحقيق السلامة العامة للسائقين.