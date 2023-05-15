شرطة أبوظبي تُطبق منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبإشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي وبالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في تطبيق منظومة تنبيه السائقين على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في إمارة أبوظبي التي تتكون من نوعين من الإضاءة الملونة تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون" الأصفر" وضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق.

ووفقا للمنظومة يكون وميض الإضاءة باللون "الأحمر والأزرق" لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري على الطريق، فيما يكون الوميض باللون "الأصفر" للتنبيه في الحالات الجوية المتقلبة كالضباب والغبار والأمطار والأحداث المراد التنبيه لها على الطرق.