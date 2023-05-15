أحمد بن محمد: بناء الإنسان أفضل استثمار لازدهار الحاضر وصناعة المستقبل

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في أبراج الإمارات بدبي، أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اطلع سموه على نتائج أعمال اللجنة ضمن مساراتها التي تستهدف ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للجنة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن نهج دبي في الارتقاء بجودة حياة مواطنيها ورفاههم يزداد رسوخاً، وأن المواطن سيبقى أولاً، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وهو ما يثمر استقراراً أسرياً واجتماعياً وتنمية شاملة.

وقال سموه: «لعبت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دوراً حيوياً في تعزيز مستوى الخدمات والترابط المجتمعي، ووضعت عبر المشاريع والمبادرات التي أطلقتها بصمة مؤثرة في حياة مختلف الفئات والشرائح، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تقتضي أولوية بناء الإنسان باعتباره أفضل استثمار لتحقيق ازدهار الحاضر وصناعة المستقبل».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الأهداف الطموحة التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها ستنعكس بالإيجاب على حياة مواطنينا ومجتمعنا، وستكون قوة دفع لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في إمارة دبي.. نثق في أن كفاءة فرق العمل وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، سيسهمان في تحقيق مستهدفات اللجنة على أكمل وجه، وقد قطعت حكومة دبي شوطاً كبيراً في هذا المجال، وستستمر في توفير الإمكانات كلها لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من رفاه واستقرار».

حضر الاجتماع كل من المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر محمد الطاير، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح عن مهام اللجنة التي تقوم بمتابعة وتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات المعنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة.

وأشاد سموه بفرق العمل، موجهاً إياها بتكثيف جهودها للاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات بهدف توفير أفضل جودة حياة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويتماشى مع المنظومة المتكاملة للرفاه الاجتماعي في إمارة دبي.

يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مايو 2022، تسعى إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين، بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين.

وتتابع اللجنة ملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات المعنية، وضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.

وتهدف اللجنة إلى وضع خطة عمل واضحة في إمارة دبي بالتعاون مع القطاع العام والخاص وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف.

أحمد بن محمد:

برؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. نهج دبي في الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفاههم يزداد رسوخاً ويثمر استقراراً أسرياً واجتماعياً وتنمية شاملة.

اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي أدت دوراً حيوياً في تعزيز مستوى الخدمات والترابط المجتمعي.

الأهداف الطموحة التي تسعى لها اللجنة ستنعكس إيجابياً على حياة مواطنينا ومجتمعنا وستكون عاملاً إضافياً لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي.