انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 04:46 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 12:02 والثاني عند الساعة 01:15 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 75 25

دبي 38 26 80 25

الشارقة 37 23 85 30

عجمان 36 26 85 45

أم القيوين 37 22 80 40

رأس الخيمة 39 23 75 30

الفجيرة 43 31 60 10

العـين 41 23 65 20

ليوا 39 22 70 20

الرويس 36 25 75 25

السلع 35 24 75 30

دلـمـا 33 26 70 25

طنب الكبرى 34 27 80 40

طنب الصغرى 34 27 80 40

أبو موسى 34 27 80 35