محمد بن راشد: "تحدي القراءة" أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكل من ساهم وشارك ودعم مشروع تحدي القراءة العربي و أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم …

القراءة في هذا المشروع باللغة العربية .. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة .. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم العربية .. والعمل على استئناف الحضارة في منطقتنا.

شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة .. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز .."