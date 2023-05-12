يوجّه 5 أسئلة للحكومة.. "الوطني" يناقش أثر تشريعات سوق العمل على اقتصاد الدولة "الثلاثاء"

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، كما يوجه أعضاء بالمجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول "دراجات توصيل الطلبات"، والثاني من العضو حميد علي العبّار، حول "متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين"، فيما يوجّه عضوان آخران سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، الأول من العضو عبيد خلفان السلامي، حول "خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان"، الثاني من العضوة الدكتورة هند حميد بن العليلي، حول "آلية تقييم المؤسسات العلاجية خارج الدولة التي يتم إيفاد المرضى إليها"، وأخيراً يوجّه العضو أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول "استقدام العمالة المنزلية المساعدة بتأشيرة سياحية".

وخلال الجلسة يطلع أعضاء المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع " تنظيم العمل التطوعي "، وتوصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، كما يطلع على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة التي تم إحالتها للجان المختصة بصفة الاستعجال، حيث تمت إحالة ثلاثة مشروعات قوانين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، فيما أحيل مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.