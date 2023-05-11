رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي في باريس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

ورحب الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الأليزيه بزيارة سموه، معرباً عن سعادته بلقائه مجددا في فرنسا، فيما عبر سموه عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال.