حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كندا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة رادها كريشنا باندي سفير كندا لدى الدولة، يرافقه سعادة جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه عبر سعادة رادها كريشنا باندي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.