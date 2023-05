مستخدمون يحذرون من تحديث لتطبيق «سناب شات» يعيد نشر الصور تلقائياً

دعا مستخدمون لتطبيق «سناب شات» عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق خيار «التذكر» ضمن تحديثات تطبيق «سناب شات»، مؤكدين أنه يتيح نشر صور الذكريات بين الأصدقاء في كل عام بصورة تلقائية. وأكدوا أن التحديث يهدد خصوصية المستخدمين وقد يتسبب في تسريب الصور.

فيما دعا خبيران في تقنية المعلومات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتباع خيارات لازمة ومهمة عند نشر الصور، لحماية الخصوصية وعدم مشاركتها مع أشخاص غير موثوق بهم.

وأكدوا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد يتعرضون لانتهاك الخصوصية في حالة عدم تغيير الإعدادات والخيارات من قبل المستخدم، موضحين أن تحديثات التطبيقات تكون اختيارية يستطيع المستخدم رفضها أو التحكم فيها.

وقال خبير الأمن السيبراني، عبدالنور سامي، إنه فيما يخص خيار التذكر (Flash ack)، فإن هذه الميزة موجودة في «فيس بوك»، و«إنستغرام» وبعض أنظمة الهواتف مثل «آيفون»، وهي متوفرة في «سناب شات» أيضا قبل بضع سنوات، حيث تعرض الذكريات بعد سنة من مرورها، وتحديداً الصور أو الفيديوهات المحتفظ بها، وليس الصور التي تم تحديد من يسمح بمشاهدتها مثل خاصية (my yes only) التي تشاهد من قبل المستخدم فقط، أو الموجودة في الهاتف «camera roll»، عندما تظهر هذه الذكريات بعد سنة، يقوم الشخص بالاختيار، إما حفظها في جهازه فقط، أو عرضها للأصدقاء، أو الاطلاع عليها فقط بدون المشاركة أو الحفظ في الجهاز، موضحاً أن تلك الصور تتم مشاركتها مع الأصدقاء فقط عند اختيار ذلك وليست مشاركة تلقائية.

أما عن خيار الذكريات (Memories)، يوضح عبدالنور أنه ميزة أطلقت بين عامي 2016 و2017، ومن خلالها يمكن حفظ الصور والمقاطع التي يتم تصويرها في «سناب شات» بالضغط على سهم «التنزيل»، ويمكن أن يختار الشخص حفظها على الهاتف فقط، أو على الهاتف والذكريات على «سناب شات»، أو على الذكريات فقط، داعياً المستخدمين لحفظها على الهاتف فقط.

وفيما يخص إمكانية انتشار صور الفتيات وتعرضهم للابتزاز عبر التطبيق، أشار إلى أنه فيما يخص مشاركة الصور مع الصديقات، فإن بعض الفتيات يشاركن الصور مع صديقاتهن وتقوم صديقاتهن بتصوير الشاشة، لافتاً إلى أن هناك معلومة متداولة بأن «سناب شات» آمن لمشاركة الصور، لأنه يظهر تنبيهاً في حال تم التقاط صورة للشاشة، لكن يمكن تجاوز هذا الأمر والتقاط صورة للشاشة دون علم صاحب الصور، وأيضاً هناك من يقوم بالتصوير بهاتف آخر، لذلك فمشاركة الصور ليس آمناً بتاتاً.

وأوضح أنه في ما يخص مشاركة الصور مع غرباء، فإن كثيراً من الفتيات والفتيان يقومون بمصادقة أشخاص عبر الإنترنت، ويتبادلون الصور فيما بينهم وتتكون بينهم علاقة وثيقة، لكن ما لا يعرفه البعض، أن هناك برامج لإرسال صور «سناب شات» كأنها ملتقطة «فوراً»، ولكنها في الواقع ربما تكون صورة من الإنترنت لفتيات أخريات، وهذا ما نسميه بتقمص الشخصية أو سرقة الهوية، وهنا يثق الفتى أو الفتاة بالطرف الآخر المخادع الذي قد يكون مبتزاً متمرساً أو مجرد شخص يرغب بالأذية، سواء فتى أو فتاة، والأفضل عدم التعرف على الغرباء وإضافة الأصدقاء فقط.

وتابع عبدالنور: «فيما يخص الاعتماد على حفظ الصور في سناب شات؛ فكثير من الأشخاص يقومون بحفظ الصور على سناب شات بحكم أنه (أونلاين) ولن تضيع الصور أبداً في حال فقدان الهاتف أو سرقته أو تعطله، ولكن الإشكال هو أنه في حال تعرض الحساب للاختراق فإن المخترق سوف يطلع على الصور المحفوظة في الذكريات، ولنفترض أن صاحب الحساب قام بتخزين الصور في my eyes only يقوم المخترق بتجربة مجموعة من الأرقام ربما تنجح، بالأخص إن كان الرقم هو عيد الميلاد الخاص بصاحب الحساب أو رقم مميز وعليه استخدام رقم غير مرتبط بصاحب الحساب».

ودعا خبير الأمن السيبراني، لعدم مشاركة الحساب الشخصي مع أي شخص كان، «بدافع المحبة أو الصداقة»، فالثقة لا تبنى على هذا النوع من المشاركات، وبمجرد أن يحصل خلاف بين الطرفين يستغل أحدهما حساب الآخر بغرض الانتقام. وكشف عن أن مشاركة الصور في الاستوري (القصص)، وإن كانت تقتصر على الأصدقاء فقط، فإنها تحفظ لدى شركة «سناب شات»، ولديها الحق في استخدام الصور، ولذلك يجب علينا دائماً أن نقرأ سياسة الخصوصية لكل تطبيق ولو بشكل سريع لكي نعرف مالنا وما علينا. وأكد أن هناك برامج تسمى بـ«برامج الطرف الثالث»، ومنها مثلاً «سناب شات بلس» وغيرها، والتي تحوي عدداً من المميزات، إلا أن ما لا يعرفه المستخدمون أن تلك التطبيقات تقوم بالحصول على جميع الصور الخاصة بكم، ويحصل عليها مطور البرنامج أو الموزع له، لذلك لا يجب استخدام برامج من غير الشركة الأم، مشيراً إلى أنه في حال اختراق الجهاز، فمن الطبيعي أن تتعرض كل الصور والملفات والحسابات والبرامج للاختراق تباعاً.

بدوره، قال خبير التواصل الاجتماعي، محمد فتحي، إنه في حالة كان تطبيق «سناب شات» يحوي ثغرة أمنية تسمح للمخترقين باختراق الهواتف، فهناك إعدادات خاصة بالاستخدامات الآمنة يمكن اتباعها مثل عدم إعطاء الكاميرا السماح للوصول إلى الفيديو أو السماح للتطبيق بالوصول إلى الصور وقت استخدامه.

وأضاف: «يمكن ضبط إعدادات التطبيق بحيث لا يكون له صلاحية الوصول للملفات المخزنة، وبالتالي حينما يكون للتطبيق القدرة على الوصول لهذه الصور، يمكن للشخص مشاركتها مع أصدقائه».

وكشف أن آخر تحديث رسمي للتطبيق كان في نهاية شهر فبراير الماضي عبر طرح خدمة «بوت» اسمه «My AI»، وهي خدمة متاحة لمستخدمي التطبيق المشتركين في خدمة «سناب شات بلس» المدفوعة، ويكون تشغيل «My AI» افتراضياً، ولاستخدام تلك الخدمة، يتعين على المستخدم سحب الشاشة إلى اليمين للتحول إلى شاشة الكاميرا ثم تفتح بعدها شاشة الدردشة.

وأكد فتحي، أن حماية الخصوصية على التطبيق تشبه التطبيقات الأخرى، لاسيما وأن درجة حماية الخصوصية على وسائل التواصل المختلفة لا تصل لنسبة 100% خاصة إذا كان الشخص يرغب في الانتشار.

ولفت إلى أنه لحماية الخصوصية لابد من حماية كلمة السر الشخصية، وعدم الضغط على روابط منقولة من أشخاص مجهولين، وعدم مشاركة المعلومات مع أشخاص لا تعرفهم بشكل كافٍ، وعدم استخدام التطبيق كطرف ثالث للاشتراك في تطبيقات أخرى، وكذلك عدم إعطاء التطبيق القدرة على الوصول لمعلوماتك الشخصية، واستخدام تطبيقات آلية مثل التي تعرض شكلك بعد 50 سنة وغيرها، وبالتالي لابد أن يعي المستخدم مع من يشارك بياناته ومعلوماته.

حسابات وهمية

لفت خبير الأمن السيبراني، عبدالنور سامي، إلى أن الكثير من الأشخاص يقوم بتسجيل «سناب شات» بحساب وهمي، فمثلا يقوم بكتابة عشوائية smsmsmsm@gmail.com، فيستفيد المخترقون من هذا الأمر ويقومون بتسجيل ذلك الإيميل ومن ثم استرجاع حساب «سناب شات»، لذلك لا تقم إطلاقاً بالتسجيل بحساب بريد إلكتروني وهمي، وقم بالتسجيل برقم هاتف فقط إن كنت لا تملك بريداً إلكترونياً أو لا تجيد استخدامه. وذكر أن الكثير من المبتزين والمخترقين يقومون بالتواصل وادعاء أنهم يقدمون دعماً فنياً لحساب «سناب شات» أو توثيق أو زيادة متابعين ويحتاجون «الكود» الذي يصل على الرقم، وهنا يجب تجاهلهم، وعدم الوثوق إلا بأشخاص في الدولة التي تقيم فيها، ولهم سمعة جيدة ومعرفة بين الناس، وعدم التعامل مع مجهولين إطلاقاً.