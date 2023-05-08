"واجهة التعليم" يستشرف مهن المستقبل بمشاركة محلية ودولية واسعة

تحـت رعاية الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة مـن معـرض واجهـة التعليـم ومؤتمـر شـباب الشـرق الأوسط (2023)، تحـت شـعار "تسعة أعوام في خدمة التعليم"، خلال الفترة من (16-17) مايو الحالي، بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم "الاثنين" في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة، إذ يهدف المعرض إلى استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة لتعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم لمناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.

وأكدت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدكتورة موزة سعيد البادي أن النجاح الذي حققه المعرض في دوراته الثمان السابقة والمتتالية، وأثر الأصداء الإيجابية التي تركها عند المتخصصين والباحثين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، أصبح منصة متميزة لمناقشة قضايا التعليم ومستجدات البحث العلمي المتعلقة بتطوير منظومة التعليم بالدولة.

وذكرت أن عدد الجامعات المشاركة بلغ (50) جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من داخل الدولة، وأكثر من (350) جامعة إقليمية ودولية تمثلها أربع جهات داخل الدولة لعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والكثير من الدول الأخرى.

وأضافت البادي، يشارك في مؤتمر شباب الشرق الأوسط نخبة من المتحدثين الرسميين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يناقشون فيه محاور إستراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومن أهمها دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

من جهته أكد مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، العقيد الدكتور خلفان النقبي ، أهمية المشاركة في معرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط (2023) التي تعزز الدور المجتمعي للوزارة.

وقال: "إن وزارة الداخلية تحرص في كل دورة على استمرار دعمها ومشاركتها في هذا الحدث التعليمي العالمي، من خلال الإدارات المعنية بالتطوير والدراسة والبحث العلمي والأكاديمي، وعرض مجهودات وبرامج ومشاريع الوزارة في التدريب والدراسة الأكاديمية، وتطوير وتدريب وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية والارتقاء بها لأعلى المستويات، ومواكبة التقنيات والتطورات الحديثة، والحفاظ على المنجزات المحققة".

وأضاف، ستشارك الوزارة من خلال إداراتها المعنية عبر المنصات المتخصصة وعن طريق المشاركة في تقديم الورش والمحاضرات، مثل الإدارة العامة لتطوير الكفاءات بالوزارة، وبرنامج خليفة للتمكين "أقدر"، وكلية الشرطة، وإدارة الاختيار والتعيين، إلى جانب مجلس شباب الداخلية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة واجهة التعليم مريم أهلي بأن معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط لهذا العام، سيطلق مسابقة طلابية تُعنى بتشجيع الطلبة وتهيئتهم لدخول سوق العمل بعد إكمالهم متطلبات المسار الأكاديمي، وستركز على طلبة تخصصات العلوم المالية والمصرفية، ليتم بعدها المساهمة في تعليم (10) طلاب من الطلبة المتفوقين وأصحاب الهمم في استكمال دراساتهم العليا.

وقال المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي محمد الهاشمي : "يُشكل المعرض منصة عالمية لبحث توجهات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في تحديد المهارات اللازمة لأجيالنا كي يواصلوا مسيرتهم بكل ثقة واقتدار بما يحقق مستهدفات دولتنا للخمسين عاماً المقبلة".

وأكد الهاشمي أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تهدف للوصول إلى اقتصاد معرفي مستدام، بتعاون جميع الجهات بما يواكب الاتجاهات العالمية في هذا المجال، ويحقق مستهدفاتنا الوطنية التي ارتكزت في مجملها على جودة المخرج التربوي.