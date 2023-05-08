5.7 مليون راكب إجمالي مستخدمي وسائل النقل العام في عجمان خلال الربع الأول

بلغ عدد مستخدمي منظومة النقل (والتي تشمل حافلات النقل العام ومركبات الأجرة والنقل البحري) في إمارة عجمان 5 ملايين و786 ألف و4 ركاب خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغ عدد مستخدمي حافلات النقل العام خلال الربع الأول من العام الحالي 841,475 راكباً، ويشمل هذا عدد الركاب عبر الخطوط الداخلية لإمارة عجمان وعبر الخطوط الخارجية .

وتعمل هيئة النقل في عجمان جاهدة في سبيل توسعة شبكة النقل العام بإضافة خطوط للمناطق السكنية الجديدة لمواكبة الطفرة العمرانية والنمو السكاني في الامارة، وتشجيع افراد المجتمع استخدام وسائل النقل العام وتوفير خدمات لراحة المتعاملين .

وقال المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالتكليف، أحمد صقر المطروشي، إن الإحصائيات الخاصة بنقل الركاب تشير إلى أن هناك نمواً في زيادة عدد رحلات مركبات الاجرة مقارنةً بالعام الماضي 2022، مشيراً إلى أنه تم تسجيل عدد 2,464,018 رحلة، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي، تسجيل 2,416,609 رحلات، مما يشير الى نمو طلبات مركبات الأجرة في الإمارة.

وذكر أن مركبات الأجرة نقلت خلال الربع الاول من العام الحالي 4,928,036 راكبا مقارنة بمستخدمي مركبات الاجرة خلال نفس الفترة من العام الماضي 4,833,218 مستخدماً، مشيرا إلى زيادة في مؤشر الأداء وزيادة في عدد المستخدمين بنسبة 2%.

وأكد المطروشي أن هيئة النقل تعمل جاهدة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وتوفير خدمات ذات جودة عالية للجمهور من اجل اسعاد المجتمع من خلال توسعة الشبكة وزيادة محطات الانتظار الخاصة بنقل الركاب.

حيث بلغ عدد مستخدمي النقل البحري "العبرة" نحو 16511 مستخدماً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل 14025 راكبا، وذلك بنسبة زيادة بلغت 18%.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تطوير وتنمية مهارات السائقين، مما يجعلها من عوامل الجذب وتلبية احتياجات الجمهور بتغطية المناطق السكنية والصناعية داخل إمارة عجمان وخارجها لتصبح شبكة المواصلات على أكمل وجه وتوفير مقومات الراحة بجميع مواقف الحافلات لتصبح واجهه حضارية.