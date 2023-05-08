"بلدية رأس الخيمة" تنقل4 خدمات رئيسية إلى مراكز تسهيل

تسعى دائرة بلدية رأس الخيمة إلى تحسين متطلبات العمل اليومية وتطوير جميع خدماتنا وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كإمارة رائدة وعصرية يتمتع فيها الجميع بالخدمات المتميزة والمتكاملة.

وتعمل الدائرة دائما على تفعيل دور شركاء القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين من خلال الربط بين الخدمات بما يجعلها ميسرة ومبسطة اعتمادا على آخر التقنيات المتوفرة التي تستجيب لمتطلبات جميع فئات متعاملينا وتحقق لهم الراحة وتخفف عنهم الجهد عبر أسهل الوسائل و وفق أفضل الممارسات.

وتحقيقا للربط الإلكتروني والتعاون المشترك فقد تم نقل أربع خدمات من مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى مراكز تسهيل التالية مركز بيانات الإمارات لخدمات متابعة المعاملات "رأس الخيمة" ومركز الإنجاز لخدمات رجال الأعمال "الرمس" ومركز الظيت لتخليص المعاملات "الظيت" ومركز ترابط للتوعية والتوجية "الخران" ومركز أعمال انفستمنت "الجويس" .

كما سيتم إطلاق الخدمات وتقديم الطلب عليها من مراكز تسهيل مباشرة وهي كالتالي فصل قطع الأرض ودمج قطعة الأرض وإصدار الاشتراطات التخطيطية على قطعة الأرض وطلب منحة.

وأكد سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن الدائرة تضع المتعاملين على رأس أولوياتها ونعمل دائما على تطوير الخدمات من أجلهم حتى نتمكن من تقديمها بكل فعالية وكفاءة ومرونة من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الفعليين لتحقيق التنمية المستدامة لإمارة رأس الخيمة.