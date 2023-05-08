شما بنت محمد : القراءة بوابة المستقبل ووسيلتنا إلى المعرفة

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن القراءة هي وسيلتنا إلى المعرفة ، والمعرفة وسيلتنا لنمو العقل واتساع قدرته على الابتكار والإبداع، والعقل الواعي المبدع هو الوسيلة إلى النجاح وبناء مستقبل مبهر للفرد والمجتمع.

وأضافت في محاضرة بعنوان "القراءة بوابة المستقبل " ألقتها خلال زيارتها لـ "مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي في الخزنة " - أن المعرفة هي الداعم الرئيسي لاتخاذ قرارك نحو مستقبلك، و كلما اتسعت مدارك العقل كلما نجحنا في رحلتنا في الحياة نحو المستقبل الأفضل لنا ولمجتمعنا، مشددة على أن القراءة هي بوابتنا لمستقبل ناجح.

وأوصت بأن تكون القراءة جزء من عاداتنا اليومية بالحرص على 6 دقائق يوميا، مشيرة إلى "مبادرة 6 دقائق قراءة" التي أطلقتها عام 2018.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان : " إنه كلما قرأنا؛ كلما تجددت أفكارنا، كما وأن أول خطوة وأهم خطوة يحرص عليها الساعون إلى النجاح، هي البحث عن الأفكار الجديدة والمختلفة".

وأوضحت كيف يمكن للقراءة أن تساعد في التطور العلمي في المدرسة، وهذا بالتأكيد يساهم بشكل مباشر في تطوير القدرات والمعارف في المجال الذي يخطط أي إنسان أن يكون مستقبله.. داعية الطالبات للمشاركة في "مبادرة 6 دقائق قراءة" لمدة شهر وسيتم قياس أثر ذلك على تقدمهن الدراسي والمعرفي.

وأعربت عن سعادتها بلقائها للطالبات ووجودها معهن وهن على أعتاب الخروج من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الجامعة ، مشيرة إلى أن مرحلة التعليم الجامعي ذات اتساع علمي ومعرفي وحياتي أرحب وأوسع من المدرسة وتعد العتبة الأخيرة التي تتخطونها نحو المستقبل.

تأتي زيارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إلى مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي في الخزنة .. في ضوء الزيارات الثقافية التي تقوم بها ضمن برنامج الأنشطة الداعمة للمؤسسات التعليمية بكافة مراحلها التعليمية لدعمهم وتمكينهم وتعزيز قدراتهم في مجال القراءة الحرة إيمانا منها بأهمية القراءة في بناء الشخصية الواعية ثقافيا لمتطلبات الحاضر والمستقبل .

وكان في استقبال الشيخة الدكتورة شما بنت محمد .. شادية الشرجي مديرة المدرسة ومديرات النطاق والهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة.

ووجهت إدارة المدرسة الشكر إلى الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان .. مثمنة جهودها في دعم أجيال الوطن، ومقدرة أثر الزيارة على نفوس الطالبات في تشجيعهن وتحفيزهن لتكون القراءة بوابة لمستقبلهن.