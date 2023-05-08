طقس غائم جزئياً مع رياح خفيفة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 02:24، والجزر الأول عند الساعة 08:59، والجزر الثاني عند الساعة 20:04. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 17:42، والجزر الثاني عند الساعة 05:43.