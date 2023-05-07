غدا.. طقس صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:04 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57، والجزر الاول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.