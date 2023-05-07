ارتفاع في درجات الحرارة مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39، والثاني عند الساعة 01:55، والجزر الأول عند الساعة 08:21، والثاني عند الساعة 19:38.

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22، والثاني عند الساعة 22:17، والجزر الأول عند الساعة 16:56، والثاني عند الساعة 04:58.