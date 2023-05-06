«الفرصة الذهبية» تتيح الحصول على رخصة قيادة في دبي من دون دروس

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خدمة جديدة لحاملي رخص القيادة من الفئات غير المشمولة بإمكانية استبدال رخص قيادتهم، سمتها «الفرصة الذهبية»، مشيرة إلى أن بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة إماراتية دون حضور الدروس والتدريبات، بشرط اجتيازهم لكل من الاختبار النظري والاختبار العملي المعروف باسم «اختبار الطريق»، ومقابل الرسوم نفسها المنصوص عليها في القانون.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الغرض من تقديم الخدمة توفير الجهد والوقت على الأفراد المتمرسين في قيادة المركبات، والحاصلين على رخص قيادة من بلدانهم، إلا أنهم ليسوا مشمولين بقائمة الدول التي تسري عليها خدمة استبدال الرخص وفق اتفاقيات موقعة بين بلدانها ودولة الإمارات.

وأفاد السادة بأن خدمة «الفرصة الذهبية» متاحة لجميع الجنسيات، بشرط أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول، ورخصة قيادة أصلية سارية المفعول من بلده، مضيفاً أنه يمكن التقديم للخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، واختيار معهد تعليم القيادة الذي يرغب في أن يقدم فيه الامتحانين النظري والعملي المطلوبين للحصول على الرخصة.

وأكد السادة أنه يشترط في الحصول على رخصة قيادة في دولة الإمارات الخضوع لبرنامج من التدريبات والدروس، وإجراء مجموعة من الاختبارات النظرية والعملية، باستثناء السائقين الحاصلين على رخصة قيادة من قائمة الدول المشار إليها سابقاً، الذين تم إعفاؤهم من الدروس والاختبارات، بشرط تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت صلاحية رخص قيادتهم، مضيفاً أن «الفرصة الذهبية» ستتيح للفئات من الدول الأخرى الحصول على الرخصة مقابل الرسوم نفسها المعتمدة في القانون، دون أي زيادة.

وتابع أن «الفرصة الذهبية» ستتاح مرة واحدة فقط للسائقين الحاملين لرخص قيادة من بلدانهم، وأنه في حال لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات المطلوبة، فإن عليهم الخضوع للإجراءات المتبعة في الحصول على رخصة قيادة، والتي تقتضي الانتهاء من حصص التدريبات والامتحانات الداخلية في معهد تعليم القيادة، المطلوبة للتقدم مجدداً للامتحان العملي النهائي، الذي على ضوء اجتيازه يحصلون على رخصة قيادة.

وفي رده على مستوى ومعايير الاختبار النهائي المطلوب في خدمة «الفرصة الذهبية»، قال السادة إنه الامتحان نفسه، وبالمعايير نفسها، مؤكداً أنه يكفي للكشف عن قدرات وإمكانات السائق، والتأكد من سلامة أدائه على الطريق.

وأكد السادة أن الحاصلين على رخصة القيادة وفقاً لخدمة «الفرصة الذهبية» سيخضعون للنظم والقوانين نفسها، وأنهم ملزمون باتباع الإجراءات المطلوبة في تجديد الرخصة، حسب سنوات الصلاحية والفئة العمرية، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة للذين يحملون رخص قيادة مركبات خفيفة، ولا تشمل رخص المركبات الثقيلة.

«طرق دبي»: متاحة لجميع الجنسيات وبشرط اجتياز الاختبار العملي.

الخدمة متاحة للذين يحملون رخص قيادة مركبات خفيفة ولا تشمل رخص المركبات الثقيلة. À من المصدر