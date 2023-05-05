"الأرصاد": طقس حار اعتباراً من "الثلاثاء"

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر مايو الجاري، يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، موضحاً أن هذا الشهر يشهد استمرار تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، ما يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.

وأشار المركز إلى أنه خلال هذا الشهر يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، كما تؤثّر المنخفضات على المنطقة، حيث يتمدّد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب الى الشرق، تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

ونوّه إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أبريل المنقضي، خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وذكر المركز أنه وفقاً للإحصائيات مناخية والسجلات التاريخية، فإن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 30.5 و33.5 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.2 و40.7 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24 و 26.6 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة خلال شهر مايو بلغت 50.2 درجة مئوية، في منطقة "أم الزمول و مطار الفجيرة" سنة 2009، بينما كانت أقل درجة حرارة على "جبل جيس" سنة 2005، وبلغت آنذاك 9 درجات مئوية.

وأفاد بأن متوسط سرعة الرياح خلال الشهر الجاري يبلغ 13 كم/ساعة، وأن أعلى سرعة رياح تم تسجيلها كانت 117.2 كم/ س في "جبل مبرح" سنة 2010، بينما يصل متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر إلى 39 %، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54 % إلى 82 %، والصغرى ما بين 14 % إلى 22%، مشيراً إلى أن أعلى سنة تكرّر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2021، حيث بلغ عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام ضباب و 4 أيام ضباب خفيف، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر، 134.4 ملم، على "الفلي" سنة 1981.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، صحواً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، كما يظل الطقس رطب ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأحد المقبل سيظل صحواً بوجه عام، ويصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، صحواً بوجه عام، وحار نهاراً، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.