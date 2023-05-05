الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السودان

أرسلت دولة الإمارات 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية إلى #السودان لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تاُّثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية.

تأتي هذه الإمدادات الغذائية - التي تعد أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان - بتوجيهات القيادة الرشيدة و حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين والمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية.