70% نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد والذي بلغت نسبة إنجازه 70% منذ بداية الأعمال التطويرية في شهر يوليو من العام الماضي 2022، موجهًا بإتمامه بالكامل في نهاية العام الحالي 2023.



وثمن خلال زيارته التفقدية لموقع العمل، جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تواصل إنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.



وأشاد النعيمي بتعاون سكان الإمارة وزوارها واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية ومتطلبات الحجوم المرورية، لتحقيق سلامة الحركة المرورية وعدم التعارض مع أعمال التنفيذ للمشروع، مبينًا أن المشروع التطويري البالغ تكلفته 71 مليوناً و600 ألف درهم، سيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتوائم مع حجم الاستخدام.



من جهته قدم المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، شرحًا مفصلاً لرئيس دائرة البلدية والتخطيط عن المشروع ومراحل العمل به وأهدافه المنشودة، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة الى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة، ليستوعب 16ألف مركبة في الساعة ويقلل نسبة الرحلة بمقدار 50%



وتابع بن عمير، أن المشروع يسهم في خدمة مشاريع البنية التحتية المنفذة في الامارة ومن بينها مشروع تطوير منطقة النعيمية، وتحسين مداخل الإمارة الجاري تطويرها في منطقة التلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، كما ويخدم المشروع أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد، كما ويتضمن توفير مداخل على جانبي الطريق لتحقيق متطلبات السلامة المرورية، بالإضافة لتوفير شبكة صرف مياه الأمطار، وتنظيم خدمات البنية التحتية في منطقة المشروع.