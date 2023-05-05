"الأرصاد" يتوقّع طقس "حار" اعتباراً من هذا اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً السبت، صحواً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأحد يبقى صحواً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، كما يظل الطقس رطب ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأحد المقبل سيظل صحواً بوجه عام، ويصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، صحواً بوجه عام، وحار نهاراً، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.