ولي عهد الفجيرة يطلع على مبادرات برنامج "نافس"ومزاياه الداعمة للكوادر الوطنية بالدولة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، أهمية تمكين العناصر الوطنية في مختلف التخصصات الحيوية وقطاعات العمل، وتفعيل الشراكات ذات العلاقة لتشجيع استقطاب القطاع الخاص للكفاءات المواطنة، بما يسهم في تطوير قطاع التوطين بالدولة والارتقاء بكفاءة الكوادر الإماراتية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، بسعادة غنّام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، بحضور معالي محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لقطاع التوطين، وتوجيهات سموه بتعزيز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين أبناء الوطن في مختلف قطاعات العمل عامة، والقطاع الخاص خاصة، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

واطلع سموه خلال الاجتماع، على آخر الإحصائيات في برنامج "نافس" ومجموعة المزايا والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التنافسية للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

وأشاد سموه، بالجهود الحثيثة لبرنامج نافس في دعم الكوادر المواطنة، وتشجيعها على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص عبر المبادرات الوطنية والمزايا التحفيزية التي يقدمها البرنامج.

من جانبه؛ توجه سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمهما الكبير لجهود ومبادرات "نافس"، مؤكداً حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على خدمة الشباب المواطنين العاملين والباحثين عن العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.

ولفت إلى الزيادة في عدد الشراكات ومذكرات التفاهم التي يوقعها المجلس مع الجهات المختصة لتأهيل وتدريب المواطنين وتعزيز كفاءاتهم وخبراتهم بما يدعم تنافسيتهم للحصول على فرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص بالدولة.

وأكد المزروعي ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح لمبادرات "نافس" وتحقيق ارتفاع كبير لنسب التوطين في القطاع الخاص بفضل الدعم الذي يتلقاه البرنامج من القيادة الرشيدة والتعاون الملحوظ من كافة الشركاء والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، إضافة إلى إطلاق "مجلس نافس للشباب" وما سيطرحه من مبادرات وفعاليات شبابية سيكون لها بالغ الأثر في التواصل المباشر مع الشباب وتحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية ممثلة وزارة الموارد البشرية والتوطين.