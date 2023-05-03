حمدان بن محمد يطلق برنامج "رعاية" لتقديم خدمات صحية متكاملة في دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة "رعاية" التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتستهدف 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي.

وتسعى المبادرة، التي تندرج ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، إلى تطوير منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك من خلال تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر.

خطوة نوعية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق مبادرة رعاية لتقديم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير كافة الجهود لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي.

وقال سموه: "كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي يحظون بتقديرنا واهتمامنا، ولن ندخر جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية الشاملة لهم، وفق أرقى المعايير العالمية بما يحقق لهم الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي، ويضمن لهم أفضل جودة حياة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "مبادرة رعاية التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، خطوة نوعية جديدة في مسيرة البرامج والمبادرات الخاصة بهاتين الفئتين الغاليتين علينا.. غايتنا راحة مواطنينا وأمان مجتمعنا".

نواة التنمية المجتمعية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة "رعاية" تجسّد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برفع جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إيماناً من سموه بأنه لا تنمية حقيقية من دون بناء الإنسان ورعايته.

وأشارت معاليها إلى أنه، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن كافة الجهات الحكومية في دبي تعمل على الارتقاء بصحة كافة أفراد المجتمع، لتعزيز مكانة دبي باعتبارها المدينة الأفضل للعيش في العالم.

خدمات متكاملة

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: "إن مبادرة "رعاية" تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم".

وأكد سعادته حرص مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الشاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يضمن الارتقاء بجودة حياتهم، ويعزّز الريادة العالمية لدبي في المجال الصحي.

خدمات متميزة

وتشمل منظومة الخدمات التي تقدمها مبادرة "رعاية" لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ويُسر عبر الخط الساخن (800588) الذي خصصته لهم مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: العيادات الخارجية، الخدمات المنزلية، زيارة المستشفيات، خدمات التوصيل.

وتعمل المبادرة على تقديم خدمات طبية نوعية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال شبكة من المستشفيات وخدمات العيادات المنزلية لمتابعة حالتهم الصحية ورعايتهم وفق أحدث المعايير الدولية المستخدمة في علاج كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

تكامل الجهود

ويستقبل الخط الساخن المُخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم مكالمات الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات الموحّد، والتي تتضمن خدمات حجز المواعيد وإعادة جدولتها، فضلاً عن خدمات التوصيل.

معايير عالمية

وتوفر مبادرة "رعاية" المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، خدمات الرعاية المنزلية بمعايير عالمية، بما يضمن راحتهم ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على الرعاية في محيط عائلي، حيث تساعد الخدمات المنزلية؛ الأسر على تقديم الدعم النفسي سواء لكبار المواطنين أو أصحاب الهمم، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية الشفاء.

وتشمل الخدمات المنزلية التي تقدمها المبادرة، الزيارات الطبية، لتقديم استشارات وإجراء الفحوصات وتقييم الحالة الصحية، وذلك من خلال فريق طبي مؤهل، يعمل على تقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

كما تتضمن الخدمات المنزلية، خدمة التمريض، والتي تشمل الرعاية الأساسية وتقديم الأدوية والحقن العلاجية، وكافة أنواع الدعم اللازم لتوفير رعاية طبية متميزة تتناسب واحتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

فرق مؤهلة

كذلك تشمل الخدمات المنزلية، خدمة التطعيمات، الأمر الذي يحد من مضاعفات بعض الأمراض خصوصاً لدى من يعانون من حالات صحية مزمنة أو ضعف في الجهاز المناعي.

وتشمل الخدمات المُقدَّمة أيضاً، مبادرة طبيب لكل مواطن، التي توفر الاستشارات الطبية ومتابعة المواعيد الدورية باستخدام الاتصال الذكي، وخدمات التوصيل للمنزل وتتضمن توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، بالتعاون مع شركات توصيل متخصصة تضمن المحافظة على سلامة الشحنات الطبية وفق أرقى المعايير العالمية.

صحة مهنية

وتعمل مبادرة "رعاية" عبر خدمات الصحة المهنية على ضمان تهيئة منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث تُقيّم المبادرة مرفقات المنزل من خلال مهندسين متخصصين للتأكد من مطابقة مواصفاته مع احتياجات المريض. كذلك تشمل خدمات المبادرة إجراء صيانة دورية للمعدات الطبية من قبل اختصاصيين وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

إلى ذلك، تشمل الخدمات التي تقدمها المبادرة خدمات الضيافة ودعم المسافرين، حيث يجري استقبال المرضى وتقديم الخدمات اللازمة بالتنسيق مع المنشآت الصحية والمطار.



منهجية شاملة

يُذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعمل على ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والسكاني على المدى الطويل لأبناء دبي.

وتعمل فرق عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين عل مجموعة من المشاريع والمبادرات المعنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي والاعتناء بالمواطنين وفق منهجية شاملة.