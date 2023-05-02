لجنة بـ " الوطني " تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع .

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة عن إحصائيات الكوادر المواطنة في القطاع الصحي في مختلف التخصصات، وجهود ومبادرات الوزارة في شأن تعزيز مهنة التمريض في ظل وجود برنامج نافس الذي يعمل على تقديم برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للكوادر الإماراتية.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الصحة برامج الإرشاد الأكاديمي الموجه لاستقطاب طلبة الثانوية العامة لمهنة التمريض وعدد الطلبة الذي تم استقطابهم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارة لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية ومهنة التمريض والقبالة.

وتطرقت اللجنة أيضا إلى التحديات التي رصدتها خلال لقائها بالجهات ذات العلاقة بالموضوع، ومن أبرزها قلة المستشفيات الجامعية المتخصصة في تدريب الكوادر المواطنة بعد التخرج، وخطة الوزارة لمعالجة هذا التحدي، فضلا عن التحديات التي تواجه تنفيذ مهام لجنة تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية منذ أنشائها.

وتم مناقشة ترخيص مزاولة المهن للكوادر الطبية المواطنة واستقطابهم، والمبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

واستفسرت اللجنة عن التشريعات الخاصة بالتدريب والتأهيل، وجهود الوزارة في التنسيق مع مؤسسات التعليم الحكومي والخاص في شأن كليات الطب والعلوم الطبية والتوسع في التخصصات المطروحة، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي توفرها الوزارة للمهني الصحي المواطن، وسلم رواتب ومكافآت الكوادر الطبية والمهن الصحية المساعدة، وفروقات الامتيازات والمكافآت المخصصة للكوادر الطبية والمهن الصحية المساعدة بين القطاع الحكومي والخاص.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.